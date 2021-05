FGF transmite os jogos da 'Terceirona Gaúcha' em plataforma própria

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) fará a transmissão das partidas da Terceirona Gaúcha de 2021 por meio da FGF TV e pelo seu Facebook Oficial . O acesso aos streamings é gratuito ao público, mediante cadastro no próprio site da FGF TV. Os direitos de transmissão são exclusivos da Federação, sendo proibida qualquer forma de reprodução das imagens sem autorização.

A competição

A Segunda Divisão - Gauchão Série B, popularmente conhecida como Terceirona Gaúcha por ser a competição do terceiro nível do futebol gaúcho, promove dois clubes à Divisão de Acesso do Gauchão. A primeira rodada foi realizada no domingo (2).

O campeonato será disputado por 14 clubes divididos em 3 grupos, sendo cinco times nos grupos A e C e quatro no grupo B. A primeira fase terá turno e returno, e se classificam os dois primeiros de cada um dos grupos e o terceiro colocado dos grupos A e C.

As fases eliminatórias serão decididas em jogos de ida e volta e a final está prevista para o dia 24 de junho.

Os grupos da Terceirona

Grupo A: Elite Clube Desportivo (Santo Ângelo), Sport Club Gaúcho (Passo Fundo), Três Passos Atlético Clube, Futebol Clube Marau e Associação Esportiva São Borja.

Grupo B: FBC Riograndense, Rio Grande, Riopardense e SC 12 horas (Porto Alegre).

Grupo C: EC Novo Horizonte (Esteio), União harmonia (Canoas), Grêmio Esportivo Sapucaiense, Nova Prata e FC Santa Cruz.

Próxima Rodada da Terceirona

06/05 – 15h: Elite CD X São Borja

06/05 – 15h: Três Passos x Marau

07/05 – 15h: Sapucaiense x Novo Horizonte

07/05 – 15h: Santa Cruz x Nova Prata