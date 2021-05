Conmebol volta atrás, e Bahia e Independiente jogam nesta terça pela Sul-Americana

A entidade havia adiado a partida, A Conmebol confirmou que Bahia e Independiente (ARG) se enfrentam na noite desta terça-feira (4), às 19h15min, no estádio Pituaçu, em Salvador, pela Copa Sul-Americana.mas voltou atrás.

Jogadores do Independiente haviam testado positivo para Covid-19 durante a noite desta segunda (3). Eles foram barrados no aeroporto de Salvador e serão deportados de volta para a Argentina ainda nesta terça.

Os jogadores que testaram positivo tiveram de dormir no chão do aeroporto. O time viajou sem treinador, já que Julio César Falcioni se recupera da doença. Carlos Monzón, seu substituto, está entre os que testaram positivo no aeroporto. O clube espera que Fernando Berón possa viajar ao Brasil para comandar a equipe, junto com outros jogadores que vão compor o banco de reservas do Independiente.

Folhapress