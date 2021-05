Brasil tem 6 surfistas nas oitavas de final da 4ª etapa do Mundial

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Gabriel Medina, Peterson Crisanto, Caio Ibelli, Ítalo Ferreira, Jadson Andre e Filipe Toledo são os brasileiros classificados para as oitavas de final da quarta etapa do Mundial de Surfe, que está sendo disputado em Margaret River, na Austrália. Já Deivid Silva, Alex Ribeiro, Adriano de Souza, Yago Dora e Miguel Pupo foram eliminados.

O bicampeão mundial Gabriel Medina precisou utilizar todo o seu talento para superar o australiano Connor O'Leary, que chegou a ter 1,9 ponto de vantagem. No final, o brasileiro venceu por 14,97 a 11,57 e agora terá pela frente o havaiano Seth Moniz.

Peterson Crisanto, que conseguiu se manter à frente do australiano Owen Wright o tempo todo até vencer por 14,76 a 12,60, terá pela frente o havaiano John John Florence.

Já Caio Ibelli teve a melhor atuação, ao marcar 17,04 contra 13,24 do francês Michel Bourez. O próximo obstáculo do brasileiro vai ser o compatriota Ítalo Ferreira, que superou com segurança o australiano Adrian Buchan: 15,57 a 10,50.

O surfe brasileiro marcou o duelo em duas baterias. Jadson Andre derrotou Yago Dora (10,90 a 10,64), enquanto Filipe Toledo eliminou Miguel Pupo com 13,73 a 11,33.

Já o campeão mundial Adriano de Souza acabou superado pelo português Frederico Morais por 14,50 a 12,30. A derrota mais sofrida foi a de Alex Ribeiro diante do sul-africano Jordy Smith. Ele foi eliminado por apenas três centésimos: 12,67 a 12,64.

O mundial segue nesta segunda-feira (3). A chamada está prevista para às 20h (horário de Brasília).

Oitavas de final - Confrontos

Bateria 1: John John Florence (HAW) x Peterson Crisanto (BRA)

Bateria 2: Griffin Colapinto (EUA) x Jeremy Flores (FRA)

Bateria 3: Jordy Smith (AFS) x Julian Wilson (AUS)

Bateria 4: Ryan Callinan (AUS) x Frederico Morais (POR)

Bateria 5: Gabriel Medina (BRA) x Seth Moniz (HAV)

Bateria 6: Matthew McGillivray (AFS) x Kanoa Igarashi (JAP)

Bateria 7: Italo Ferreira (BRA) x Caio Ibelli (BRA)

Bateria 8: Jadson Andre (BRA) x Filipe Toledo (BRA)