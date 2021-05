Karina Trois é eliminada no Pré-Olímpico e Brasil terá dois esgrimistas em Tóquio

A esgrimista Karina Trois caiu nas quartas de final da prova de sabre do Pré-Olímpico das Américas, no domingo (2), em San José, na Costa Rica. Ela buscava sua primeira participação em Jogos Olímpicos, mas teve o sonho adiado para Paris 2024. Com isso, o Brasil terá dois representantes na esgrima em Tóquio-2020: Guilherme Toldo (florete masculino) e Nathalie Moellhausen (espada feminino), ambos classificados diretamente pelo ranking olímpico.

Com sete atletas disputando a fase de pules, Karina Trois venceu três vezes e garantiu a sua classificação. Depois de um início discreto, com duas derrotas, a brasileira conseguiu se recuperar e protagonizou bons confrontos, com direito a vitória sobre uma das favoritas da competição: a mexicana Julieta Toledo.

Em seu primeiro confronto, Karina Trois enfrentou Fatima Largaespada, da Nicarágua, e foi derrotada por 5 a 2. A brasileira entrou em um ritmo menor que a nicaraguense, que já havia jogado antes. No segundo, contra a dominicana Heyddys Valentin, a brasileira sentiu a velocidade imposta pela adversária desde o início e não conseguiu se recuperar e evitar a derrota por 5 a 2.

Julieta Toledo foi a terceira adversária da brasileira. Uma das favoritas na competição, a mexicana fez jogo duro, mas Karina Trois pontuou primeiro e conseguiu impor seu jogo, garantindo uma importante vitória por 5 a 3. Contra a argentina Maria Perez Maurice, na sequência, a brasileira por pouco não conseguiu a vitória. Fez outro grande jogo contra uma atleta considerada entre as favoritas, mas foi derrotada no último ponto, por 5 a 4.

Contra a jamaicana Alexia Newell, a brasileira até começou perdendo, mas garantiu um 5 a 3, sua segunda vitória. A classificação para a fase eliminatória foi confirmada contra Maria Angel Sandi, da Costa Rica, com vitória tranquila por 5 a 1. A brasileira ficou em oitavo lugar nas pules, precisando jogar o quadro de 16.

Na disputa eliminatória, novamente enfrentou Fatima Largaespada, que ficou empatada com Karina Trois na classificação das pules. Chegou a estar perdendo por 5 a 0 logo no início, mas conseguiu se recuperar rapidamente, empatou e virou para 8 a 5 no primeiro período. Continuou dominando o confronto no segundo período e fechou em 15 a 9.

Na fase seguinte, encarou a venezuelana Alejandra Benitez, 46ª do ranking mundial e a grande favorita da disputa. Não se entregou em momento algum, mesmo nos momentos mais difíceis do duelo. Fez um confronto equilibrado e chegou a estar empatada em 8 a 8, mas foi superada por 15 a 12.