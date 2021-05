Falta de vacinas estraga a vida pessoal e profissional de atletas do MMA gaúcho

A demora na distribuição de vacinas se tornou o principal obstáculo para os profissionais das mixed martial arts (MMA) no Brasil. Com o aumento no número de casos da Covid-19, cada vez mais países aumentam as restrições à entrada de brasileiros não vacinados, o que impede a contratação dos atletas pelas principais organizações do circuito de lutas mundo afora.

Desde o começo da pandemia, no início de 2020, praticamente não há eventos nacionais da modalidade, restando apenas as competições internacionais como sustento para os profissionais do esporte. "A demora para vacinar a população está estragando a vida pessoal, e a profissional, dos atletas", lamenta o treinador Rafael Ghilosso, o 'Sombra'.

Líder e fundador da equipe 'Sombra Team', Ghilosso atua há 12 anos em Porto Alegre agenciando atletas gaúchos dentro e fora do País. Em março, viu seu pupilo Vinicius Oliveira se tornar campeão peso-galo do UAE Warriors, maior evento de MMA dos Emirados Árabes. "O UFC está com restrições para contratar brasileiros devido à pandemia. Eles têm interesse no Vinícius, mas as negociações estão paradas justamente por causa da Covid-19 e da falta de vacinas", declarou o treinador.

Atualmente, 217 países têm restrições à entrada de pessoas vindas do Brasil, segundo o site de viagens Skyscanner. Apenas oito países possuem restrições leves ou nenhuma restrição à entrada de brasileiros no momento: México, Afeganistão, República Centro Africana, Albânia, Costa Rica, Nauru e Tonga.