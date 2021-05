Hamilton ganha duelos com Verstappen e Bottas e vence em Portugal

A terceira corrida da temporada 2021 da F1 teve vitória de Lewis Hamilton. Neste domingo (2), o heptacampeão mundial largou na segunda posição, mas superou os duelos que teve na pista com o companheiro de Mercedes Valtteri Bottas e o rival da Red Bull Max Verstappen para ficar com uma vitória relativamente tranquila da metade para o fim.

Hamilton, que liderava o campeonato com um ponto de vantagem para Verstappen, ampliou a diferença para oito pontos (69 a 61). Pela terceira vez no ano, inglês e holandês se alternaram nas duas primeiras posições. Na corrida de abertura, no Bahrein, Hamilton venceu e Verstappen ficou em segundo. As colocações se inverteram na prova seguinte, em Ímola, e voltaram à sequência inicial agora em Portimão.

Enquanto isso, Bottas, terceiro colocado neste domingo, e Sergio Pérez, da Red Bull, quarto, até o momento são apenas coadjuvantes da acirrada briga que desenha pelo título entre seus companheiros. Ambos também estão atrás na classificação do jovem Lando Norris. O piloto da McLaren ficou entre os cinco primeiros nas três corridas.

A corrida em Portugal foi animada na disputa pelos primeiros lugares. Depois de uma relargada ainda no início, após a entrada do safety car para que a pista fosse limpa após acidente de Kimi Raikkonen, Max Verstappen, em terceiro, ultrapassou Hamilton com bonita manobra por fora e tomou a segunda posição.

O inglês deu o troco na sequência e depois levou a melhor na disputa interna contra o então líder Bottas, que havia largado na pole. Mais tarde, quando saiu dos boxes, o finlandês da Mercedes foi pressionando por Verstappen. O holandês, com pneus mais aquecidos, não tomou conhecimento do adversário e depois se consolidou na vice-liderança.

A partir disso, as posições iniciais seguiram praticamente como estavam, com exceção da parada tardia de Pérez, que liderava por ter sido o último a fazer o pit-stop, mas caiu para a quarta posição e nela cruzou a linha de chegada.

Os pilotos voltam às pistas já no próximo fim de semana. O GP da Espanha, na Catalunha, será disputado no domingo (9).

DEZ PRIMEIROS COLOCADOS EM PORTUGAL:

1º Lewis Hamilton

2º Max Verstappen

3º Valtteri Bottas

4º Sergio Perez

5º Lando Norris

6º Charles Leclerc

7º Esteban Ocon

8º Fernando Alonso

9º Daniel Ricciardo

10º Pierry Gasly

CLASSIFICAÇÃO DA TEMPORADA

1º Lewis Hamilton (Mercedes) 69

2º Max Verstappen (Red Bull) 61

3º Lando Norris (McLaren) 37

4º Valtteri Bottas (Mercedes) 32

5º Charles Leclerc (Ferrari) 28

6º Sergio Perez (Red Bull) 22

7º Daniel Ricciardo (McLaren) 16

8º Carlos Sainz (Ferrari) 14

9º Esteban Ocon (Alpine) 8

10° Pierre Gasly (AlphaTauri) 7