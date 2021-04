Apesar do sufoco que o Grêmio passou, Ferreira diz que o importante é vencer

Eleito pela Conmebol como melhor em campo na vitória do Grêmio sobre o Lanús, por 2 a 1, no La Fortaleza, e Buenos Aires, o atacante Ferreira enalteceu a importância da vitória. Esta foi a segunda seguida pelo Grupo H, onde o time gaúcho lidera com seis pontos. Só o primeiro colocado de cada grupo vai chegar à segunda fase.

"Vencer é sempre importante, mas vencer fora é mais importante, ainda mais diante de um adversário qualificado como o Lanús. A gente sabia das dificuldades, mas nunca desistimos em campo, correndo atrás da vitória", disse o atacante.

Em relação ao jogo, Ferreira considerou a vitória justa, reconhecendo, porém, uma boa reação do time argentino na primeira parte do segundo tempo. "Nós começamos bem e dominamos as ações no primeiro tempo. No segundo, eles arriscaram mais e tivemos que recuar. Foi quando levamos o empate. Mas nosso time manteve a calma e buscou a vitória. Isso que importa", avaliou.

Esta foi a segunda vitória gremista pelo Grupo H, porque na estreia, em Porto Alegre, tinha passado pelos colombianos do La Equidad por 2 a 1. Agora pode dar um passo largo para ficar perto da classificação na terceira rodada quando vai receber na Arena o Aragua, da Venezuela, que perdeu os seus dois jogos e segura a lanterna. O jogo será disputado na próxima quinta-feira (6), às 19h15min.

No domingo (2), porém, o Grêmio sobe a Serra gaúcha para enfrentar o Caxias pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. O duelo começará as 19 horas no Estádio Centenário. A volta acontecerá dia 9, domingo, em Porto Alegre.