Rodinei retornará ao Flamengo no final do empréstimo

O vice-presidente de futebol do Inter, João Patrício Herrmann, admitiu, nesta quinta-feira (29), o retorno do lateral-direito Rodinei para o Flamengo, em 31 de maio, após o término do empréstimo. O Colorado não tem dinheiro para pagar os € 4 milhões (R$ 25,9 milhões) e exercer a opção de compra.

"O contrato tem um valor elevado e a multa tem cláusula de confidencialidade. Não é que o jogador não valha, mas o Inter tem suas limitações financeiras", disse o dirigente, que também descarta a possibilidade de o clube ir atrás de outro nome para a função. O mais provável é que um jogador da base seja integrado ao grupo do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez.

"Temos outras opções, como Mazetti e o Vinicius Tobias (jogadores da base), que estão subindo. O Rodinei é um atleta importante. Contamos com ele até, no mínimo, final de maio. Até lá, muita coisa pode ocorrer", disse Herrmann.

As boas apresentações de Rodinei na temporada podem ser exemplificadas com as seis assistências feitas e o gol marcado. O atleta sofreu uma torção no tornozelo esquerdo no jogo de terça-feira contra o Deportivo Táchira, pela Copa Libertadores, e está fora do confronto com o Juventude, sábado, pelo Campeonato Gaúcho. Heitor fica com a vaga na lateral.