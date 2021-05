Conheça as cinco modalidades que estrearão nas Olimpíadas de Tóquio

23 de julho e término para 8 de agosto As Olimpíadas de Tóquio têm início previsto para o dia. Além de não contar com o público presente em estádios, ginásios e arenas, outra novidade nas competições será a estreia de cinco novas modalidades: Beisebol/Softbol, Caratê, Escalada, Skate e Surfe.

Como ocorrerão em fase de teste nos Jogos, essas novas modalidades não contarão para o quadro geral de medalhas dos países. Ainda assim, é importante ressaltar que os competidores ganharão suas medalhas conquistadas. Conheça um pouco mais das novas modalidades:

Beisebol/Softbol

Beisebol para os homens e Softbol para as mulheres. Assim estão previstas as competições para Tóquio.

Embora tenham regras semelhantes, ambos os esportes possuem características específicas. As principais diferenças entre os dois são as dimensões do campo e da bola (no Softbol a bola é maior e o campo menor), a duração do jogo (são 7 entradas no Softbol e 9 no Beisebol) e a forma de lançar a bola (no Softbol tem de ser feito por baixo).

As duas modalidades já haviam feito parte das Olimpíadas entre Barcelona (1992) e Pequim (2008), ficando de fora em Londres (2012) e no Rio de Janeiro (2016). Em 2021, serão seis países disputando cada torneio. O Brasil não conseguiu se classificar para nenhuma das modalidades.

Caratê

A arte marcial de origem japonesa é uma das mais praticadas no mundo. Em Tóquio, serão duas modalidades: Kumite e Kata.

O kumite é a luta propriamente dita. Serão três categorias de peso para o masculino (até 67kg, –75kg e +75kg) e outras três para o feminino (até 55kg, –61kg e +61kg).

O kata é a simulação de um combate – nesse caso, a técnica dos lutadores é avaliada, não há uma luta física como no kumite.

O Brasileiro Vinicius Figueira chegou a estar classificado O Brasil ainda não tem nenhum representante confirmado para a modalidade., mas a Federação Internacional de Caratê (WKF) voltou atrás da decisão e reabriu o processo de classificação. Figueira segue com chances. Além dele, outros seis brasileiros disputarão ainda o pré-olímpico que será realizado em Paris no mês de junho.

Após estar classificado aos jogos, Federação voltou atrás e Vinicius Figueira terá que lutar novamente por uma vaga. Foto: Abelardo Mendes Jr/Rede do Esporte/Divulgação

Estão na briga: Valéria Kumizaki (até 55kg), Stephani de Lima (–61kg), Brenda Padilha (+61kg), Douglas Brose (-75kg), Filipe Medeiros (+75kg) Nicole Mota (kata feminino) e Dyun Kimura (kata masculino).

Escalada

Em Tóquio a escalada será disputada em três modalidades:

Boulder, não utiliza cordas e é realizada em paredes de 5m de altura;

Velocidade, escalada num mesmo lugar ganhando o primeiro que chegar no topo;

Lead, ganha o competidor que chegar ao lugar mais alto no percurso.

Os competidores, tanto no masculino como no feminino, terão que obrigatoriamente disputar cada uma das três provas e aquele que se sair melhor na classificação geral será o vencedor. O Brasil não tem nenhum competidor classificado.

Skate

O esporte será disputado em duas modalidades: Street (skate de rua) e Park (une os obstáculos e um bowl – pista de skate comumente vista como uma “piscina”). Cada país poderá ter até três competidores em cada modalidade e categoria (feminino e masculino), chegando a um total de 12 representantes.

O Brasil é visto como uma potência no esporte e tem boas chances de conquistar medalhas. No último campeonato mundial realizado em São Paulo, em 2019, as brasileiras Pamela Rosa e Rayssa Leal ficaram nas duas primeiras posições da modalidade street feminino.

Já na categoria masculina, o brasileiro Kelvin Hoefler ficou em quarto lugar. Na modalidade park, os brasileiros Luiz Francisco e Pedro Quintas ficaram com a segunda e terceira posição no mundial.

Rayssa Leal e Pamela Rosa conquistaram os dois primeiros lugares no Mundial de Street feminino em 2019. Foto: Julio Detefon/CBSK

primeira competição será entre 17 e 23 de maio, nos Estados Unidos. As vagas para as Olimpíadas serão decididas em competições de cada modalidade. Contando pontos para o ranking, aOs competidores que estiverem entre os vinte melhores do ranking de cada modalidade, tanto masculino como feminino, com limite de três por país, estarão classificados aos Jogos.

Já no final de maio, está marcado o mundial de Street, na Roma, que dará vaga direta aos skatistas que forem pódio nessas competições. O mundial de Park, que não havia local definido, foi cancelado na terça-feira (27) pela World Skate. Para essa modalidade, as chances de vaga estão todas concentradas na competição que acontece nos Estados Unidos.

Surfe

O surfe é uma das modalidades que mais tem ganhado espaço no mundo, sobretudo no Brasil, que já conta com nomes conhecidos no cenário mundial do esporte. Em Tóquio, a modalidade será disputada na praia de Tsurigasaki, na cidade de Ichinomiya, a cerca de 100km do Estádio Olímpico de Tóquio.

O Brasil terá quatro representantes: No masculino, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, campeões mundiais em 2019 e 2018, respectivamente, e no feminino, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima.