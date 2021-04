Liga dos Campeões - Quatro times começam a definir nesta semana quem serão os finalistas do torneio. O primeiro jogo semifinal será disputado hoje, às 16h, na Espanha, quando o Real Madrid recebe os ingleses do Chelsea.

Libertadores - Pela 2ª rodada do torneio continental, nesta terça-feira, às 21h30min, pelo Grupo A, tem Palmeiras x Independiente del Valle-EQU. No mesmo horário, pelo C, jogam Boca Juniors x Santos. Pel G, às 19h15min, duelam Flamengo x Unión La Calera-CHI e LDU-EQU x Vélez Sarsfield-ARG. Pelo H, às 19h15min, tem Atlético-MG x América de Cali-COL.

Sul-Americana - Pela 2ª rodada do Grupo B, nesta terça, às 19h15min, jogam Bahia x Guabirá-BOL. Pelo C, às 21h30min, tem Arsenal de Sarandí-ARG x Ceará.

Santos - A direção afirmou ontem que o técnico Ariel Holan pediu demissão do cargo de treinador do clube 63 dias após ser anunciado, em 22 de fevereiro. Parte da torcida do Peixe jogou rojões em frente à casa do técnico argentino. Ao todo foram 12 jogos, quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

Vôlei - O técnico da seleção brasileira masculina, Renan Dal Zotto, voltou a ser intubado na noite do domingo, no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio. Internado desde o dia 16 de abril, após ter contraído a Covid-19, ele havia sido extubado no sábado, quando apresentou uma melhora. Porém, a situação do treinador de 60 anos piorou.

Fórmula 1 - A comissão organizadora aprovou ontem a realização de um novo formato dos treinos de classificação a ser testado ainda nesta temporada. Em três etapas, as posições do grid de largada vão ser definidas de acordo com a ordem de chegada em uma corrida curta disputada no sábado. O plano é testar em duas provas europeias e em outro fora da Europa.