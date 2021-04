Saiba onde assistir às semifinais da Champions League

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Quatro times começam a definir nesta semana e terminam na próxima quem serão os finalistas da Champions League 2020/2021. O primeiro jogo semifinal será disputado nesta terça-feira (27), às 16h (de Brasília), entre Real Madrid e Chelsea, na Espanha. As equipes voltarão a se enfrentar na quarta-feira (5), no mesmo horário, na Inglaterra.

Paris Saint-Germain e Manchester City duelam na França na quarta-feira (28), às 16h, e depois na terça (4), no mesmo horário, na Inglaterra.

Os dois jogos serão transmitidos na TV fechada, pela TNT, e na internet, via streaming gratuito da TNT Sports no Facebook e no pacote por assinatura Estádio TNT Sports.

Jogos de ida das semifinais da Champions League

Terça-feira (27)

16h - Real Madrid x Chelsea (TNT, TNT Sports no Facebook e Estádio TNT Sports)

Quarta-feira (28)

16h PSG x Manchester City (TNT, TNT Sports no Facebook e Estádio TNT Sports)