Natação do Brasil já tem 18 garantidos em Tóquio

Com mais dois índices conquistados no sábado (24), a natação do Brasil encerrou a Seletiva Olímpica com 18 classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Matheus Gonche, no 100 metros borboleta, e Gabriel Santos, no 100m livre, faturaram as vagas no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

A disputa de sábado também confirmou Bruno Fratus em sua terceira Olimpíada, para a prova dos 50m livre. Ele havia anotado o tempo de 21s80, abaixo do índice, em uma competição nos Estados Unidos, onde mora. E foi atendido em sua demanda à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) para ter a marca considerada na disputa pela vaga, sem precisar comparecer à seletiva, no Rio de Janeiro.

A entidade temia que o nadador pudesse se contaminar com a Covid-19 na eventual viagem até o Brasil, o que comprometeria sua participação na Olimpíada. Mas, para ficar com a vaga, Fratus não poderia ter seu tempo superado por dois compatriotas na seletiva disputada nesta semana, que foi o que aconteceu na prova dos 50m livre, neste sábado.

"É muito mais difícil ver de longe do que estar na piscina, onde você pode controlar as coisas. Desde que fiz a minha seletiva, na Califórnia, estava confiante, mas não estava confortável. Foram duas semanas controlando a ansiedade, mas deu certo. Já voltei ao treinar e agora é focar no Japão", comentou Fratus.

Já Matheus Gonche e Gabriel Santos não desperdiçaram suas oportunidades. Mesmo sem ser favorito, Gonche venceu os 100m borboleta, com o tempo de 51s94, abaixo do índice. E vai disputar uma Olimpíada pela primeira vez na carreira.

"Fiquei cinco meses sem contato com a piscina no ano passado. Depois, conseguimos voltar e o trabalho encaixou muito bem. Durante a semana, fui sentindo que estava bem e sabia que se minha passagem fosse boa, a volta daria o índice. Estou muito feliz e quero agradecer a todos que participaram desta conquista", comentou Gonche.

Já Gabriel Santos confirmou sua vaga olímpica numa tomada de tempo nos 100m livre porque o vencedor da prova, André Calvelo, foi flagrado em exame antidoping e foi suspenso provisoriamente. Santos não havia disputado a final da prova por ter ficado em nono nas eliminatórias. E somente os oito mais rápidos puderam brigar pelo índice na final. Assim, ele ganhou a sua chance e completou a distância em 48s49.

Lista dos classificados até o momento

Guilherme Costa - 400m, 800m livre e 1500m livre

Felipe Lima - 100m peito e revezamento 4x100m medley

Fernando Scheffer - 200m livre e revezamento 4x200m livre

Breno Correia - 200m livre e revezamentos 4x100m e 4x200m livre

Murilo Sartori - Revezamento 4x200m livre

Luiz Altamir - Revezamento 4x200m livre

Guilherme Basseto - 100m costas e revezamento 4x100m medley

Guilherme Guido - 100m costas

Leonardo de Deus - 200m borboleta

Pedro Spajari - 100m livre

Gabriel Santos - 100m livre

Marcelo Chierighini - Revezamento 4x100m livre

Beatriz Dizotti - 1500m livre

Betina Lorscheitter - 1500m livre

Caio Pumputis - 200m medley

Vinicius Lanza - 200m medley

Matheus Gonche - 100m borboleta

Bruno Fratus - 50m livre