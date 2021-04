Inter se impõe, faz 5 a 0 no Esportivo e pega Juventude na semifinal

Em sua melhor atuação desde a chegada de Miguel Ángel Ramirez, o Inter não tomou conhecimento do Esportivo e aplicou categóricos 5 a 0, em partida disputada neste sábado (24) no Beira-Rio. O placar não foi suficiente para dar ao Colorado a liderança da fase classificatória do Gauchão, já que o Grêmio venceu o Ypiranga em Erechim , mas deu sinais positivos para a evolução do trabalho do treinador espanhol.

Nas semifinais, o time da Capital encara o Juventude, que bateu o Brasil-Pel no Alfredo Jaconi por 2 a 1. Para o Esportivo, o resultado foi trágico: com a goleada, a equipe de Bento Gonçalves acabou na penúltima posição, com 9 pontos, e está rebaixada para a Divisão de Acesso.

O jogo foi unilateral. Durante praticamente todos os 90 minutos, os donos da casa controlaram as ações, quase sem deixar que a equipe visitante visse a cor da bola. Logo aos 4 mins, o Colorado abriu o placar. Em cruzamento de Rodinei, Zé Gabriel cabeceou firme, sem chances para Anderson. O controle era total, e o segundo viria aos 32 da primeira etapa. Após arrancada pela direita, Yuri Alberto achou Nonato dentro da área, que mandou a bomba para ampliar.

Em um primeiro tempo de respeito, ainda deu tempo para o Inter fazer o terceiro. Rodinei sofreu pênalti, e Yuri Alberto cobrou forte. Anderson ainda tocou na bola, mas não foi suficiente: 3 a 0 para a camisa vermelha.

A superioridade colorada seguiu inalterada na volta dos vestiários. Diante de um Esportivo inerte, a goleada se consolidou aos 15 mins: em cobrança de falta de Rodinei, Dourado subiu mais alto e cabeceou forte para marcar o quarto. Depois de duas assistências, chegou a hora de Rodinei fazer o dele. Acionado por trás da zaga adversária, o lateral-direito surgiu livre para fazer o quinto, aos 21 mins. No finalzinho, Matheus Santana ainda teve a chance do gol de honra para o Esportivo, mas Daniel fez boa defesa.

INTER (5) - Daniel; Rodinei, Pedro Henrique, Zé Gabriel (Rodrigo Dourado) e Leo Borges; Rodrigo Lindoso, Nonato (Johnny), Praxedes (Lucas Ramos), Patrick e Palacios (Marcos Guilherme); Yuri Alberto (Thiago Galhardo). Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

ESPORTIVO (0) - Anderson; Itaqui, Júnior Alves, Daniel Dumas e Michael (Daniel Cruz); Lucas Hulk, Mateus Santana (Lucas Serafini) e Juninho Tardelli; Vini Martins (Emerson), William (Samuel) e Warlei. Técnico: Gustavo Papa.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro.

Caxias conquista vaga nos últimos minutos

Nos demais jogos, a maior emoção aconteceu na Boca do Lobo. Lutando para não cair, o Pelotas vencia até os 38 mins da etapa final, gol de Wendel Lomar ainda no primeiro tempo – mas Giovane Gomez, de cabeça, fez o 1 a 1 que garantiu o Caxias na semifinal. O time grená pega o Grêmio, enquanto o Lobão acabou rebaixado.

Mesmo iniciando a rodada fora do grupo dos classificados, o Juventude acabou conquistando a vaga de forma tranquila, com uma segura vitória de 2 a 1 sobre o Brasil-Pel. Wescley e Cleberson fizeram para o time de Caxias do Sul, com Bruno Paraíba descontando para o Xavante.

Campeão gaúcho em 2017, o Novo Hamburgo salvou-se do rebaixamento no último momento: mesmo perdendo em casa para o São José por 3 a 1, foi salvo pelas derrotas de Esportivo e Pelotas e safou-se no saldo de gols. Encerrando a rodada, São Luiz e Aimoré ficaram no 0 a 0, placar que deu ao time de Ijuí a vaga na Série D do Brasileirão.