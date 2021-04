Grêmio deixa Sul-Americana em segundo plano e planeja foco no Brasileiro

Às vésperas da estreia na Copa Sul-Americana, contra o La Equidad (COL), o Grêmio definiu publicamente — e também nos corredores da Arena e do CT Luiz Carvalho — que o foco em 2021 vai ser no Campeonato Brasileiro. Depois da saída de Renato Portaluppi, a diretoria botou discurso de reformulação na rua e quer usar o torneio da Conmebol como parte da preparação para o Brasileiro. A Copa do Brasil também deve ganhar atenção especial.

O Grêmio foi eliminado na fase preliminar da Copa Libertadores pelo Independiente Del Valle (EQU). O time equatoriano venceu as duas partidas e entrou no Grupo A da principal competição de clubes do continente, ao lado de Palmeiras, Defensa y Justicia (ARG) e Universitario (PER).

De 2016 até 2020, o Grêmio marcou presença na Libertadores. Além da edição de 2017, quando venceu o Lanús (ARG) na final e ficou com o título, o clube chegou à semifinal em 2018 e 2019. Na temporada passada, foi eliminado pelo Santos, nas quartas de final.

No mesmo período, o clube gaúcho não se furtou de repetir a estratégia de preservar jogadores na maioria das rodadas do Brasileirão. O discurso sempre foi de atenção maior às copas pela chance de título maior -e premiação mais alta.

"A política deste ano vai ser basicamente esta: transição e fortalecimento do elenco visando Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil", disse Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. A atenção ao Brasileiro casa com o plano de reformular o elenco nas próximas semanas. Tiago Nunes, ex-Athletico-PR e Corinthians, é o grande favorito para o cargo de treinador do time.

Mais jovens da base devem ser fixados como peças recorrentes e até três contratações serão feitas. Nomes como Victor Ferraz, Paulo Victor e Everton são considerados negociáveis. Além de Lanús e La Equidad, o Grêmio tem no Grupo H da Sul-Americana a concorrência do Aragua (VEN). O primeiro jogo pela competição será na quinta-feira (22), diante do adversário colombiano, em Porto Alegre.

