Veja as reações à Superliga Europeia no futebol e na política

criação da Superliga por 12 grandes clubes europeus , anunciada neste domingo (18), gerou fortes reações de entidades esportivas, torcedores, personalidades do futebol e da política.

Arsenal (ING), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Chelsea (ING), Inter de Milão (ITA), Juventus (ITA), Liverpool (ING), Manchester City (ING), Manchester United (ING), Milan (ITA), Real Madrid (ESP) e Tottenham (ING) assinaram o documento de criação como "clubes fundadores" da liga e afirmaram que outros três se unirão a eles na primeira edição do torneio, que deve começar "assim que possível".

A competição que pretende reunir algumas das principais forças do continente – Bayern de Munique e PSG recusaram a entrada no grupo, a princípio – competiria diretamente com a Champions League, organizada pela Uefa (confederação europeia de futebol), o que pode provocar forte impacto na disputa por poder e dinheiro no futebol mundial.

Durante o domingo, foram diversas as reações a respeito da nova competição. Maior entidade do futebol, a Fifa afirmou que fará tudo que for necessário para contribuir para um caminho harmonizado no interesse geral do futebol. "A Fifa sempre defende a unidade no futebol mundial e apela a todas as partes envolvidas nas discussões acaloradas para que se envolvam em um diálogo calmo, construtivo e equilibrado para o bem do futebol e no espírito de solidariedade e jogo justo”, disse em nota.

A entidade máxima do futebol europeu chegou a ameaçar punir os clubes que se envolverem na criação da Superliga Europeia.

Uma declaração que chamou a atenção foi a do ex-jogador do Manchester United, Gary Neville, um dos maiores jogadores da história recente do clube. "Estou muito enojado com o Manchester United e o Liverpool. Eles estão fugindo para uma competição da qual não podem ser rebaixados? É uma vergonha absoluta. Os donos do Manchester United, Liverpool, Chelsea e Manchester City não têm nada a ver com o futebol neste país", disse o agora comentarista da TV inglesa Sky Sports.

Outro nome conhecido pelo torcedor do Manchester United, é o do ex-treinador Alex Ferguson, campeão 13 vezes da Premier League e duas da Champions League com o clube. "Falar de uma Superliga é um afastamento dos 70 anos de futebol europeu de clubes. No meu tempo no United, jogamos quatro finais da Champions League e sempre foram as noites mais especiais", disse o ex-treinador.

Outras declarações a respeito da criação da Superliga

Luís Figo, ex-jogador português eleito melhor do mundo em 2001

"Esta chamada 'Superliga' é tudo menos 'Super'. "Esse movimento ganancioso e insensível significaria um desastre para as nossas bases, para o futebol feminino e para a comunidade futebolística em geral, apenas para servir aos proprietários interessados, que pararam de se preocupar com seus fãs há muito tempo e desrespeitaram totalmente o mérito esportivo. Trágico”.

This so called « Superleague » is anything but « Super ». This greedy and callous move would spell disaster for our grassroots, for women’s football, and the wider football community... (1/2) — Luís Figo (@LuisFigo) April 19, 2021

Boris Johnson, primeiro-ministro Britânico

"Os planos para uma Superliga Europeia seriam muito prejudiciais para o futebol. Eles atacariam no coração do jogo nacional e preocupariam os torcedores de todo o país. Os clubes envolvidos têm de responder aos seus torcedores".

Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action.

They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021

Emmanuel Macron, presidente da França

"O presidente da República saúda a posição dos clubes franceses de se recusarem a participar de um projeto da Superliga do futebol europeu que ameaça o princípio da solidariedade e do mérito desportivo".

Associação de Futebol da Inglaterra

"É claro que isso seria prejudicial para o futebol inglês e europeu em todos os níveis e vai contra os princípios da competição aberta e do mérito esportivo, que são fundamentais para o esporte competitivo".

Premier League

"Os torcedores de qualquer clube da Inglaterra e da Europa podem sonhar que a sua equipe pode subir ao topo e jogar contra os melhores. Acreditamos que o conceito de uma Superliga Europeia destruiria esse sonho".

Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol

"Sempre fomos contra uma Superliga. O único projeto viável é a reforma da Champions League promovida pela Uefa".

Federação Alemã de Futebol

"A Federação Alemã de Futebol (DFB) é contra o conceito de uma Superliga Europeia. É o desempenho que determina a promoção e a despromoção. Os interesses econômicos de alguns clubes não devem acabar com a solidariedade praticada no futebol".