Com Covid-19, técnico da seleção de vôlei Renan Dal Zotto é intubado

A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), que tem atualizado o estado de saúde do ex-jogador e desde 2017 treinador da equipe nacional. Renan foi hospitalizado na sexta-feira (16), após apresentar baixa saturação de oxigênio. Além da infecção pelo coronavírus, ele também contraiu uma pneumonia bacteriana.

De acordo com a CBV, o objetivo da intubação é melhorar o nível de saturação de oxigênio. "A expectativa é que o treinador permaneça nesse estado de 48 horas a 72 horas para depois iniciar a retirada do respirador mecânico", afirma a nota da confederação.

A entidade também atualizou informações sobre o seu vice-presidente, Radamés Lattari, cujo quadro de Covid apresentou melhora. "O dirigente foi extubado e segue com boa evolução clínica. Nesta segunda-feira, se encontra já sentado fora do leito, com oxigênio suplementar e em tratamento de pneumonia e trombose venosa."

Renan e Radamés frequentaram o centro de desenvolvimento da CBV em Saquarema (RJ) nas últimas semanas recentemente e estiveram juntos na decisão da Superliga feminina, realizada no dia 5 de abril.

O dirigente inclusive participou da premiação do torneio, vencido pelo Itambé/Minas, e entregou a taça.

Parte dos convocados às seleções masculina e feminina estão no local em preparação para a Liga das Nações, entre maio e junho, na Itália, e os Jogos de Tóquio, entre julho e agosto.

Folhapress