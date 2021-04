Com Taison, Colorado fecha lista para a Libertadores

Com o reforço de Taison, anunciado na sexta-feira, o Inter oficializou, no sábado, a lista dos jogadores que irão disputar a Libertadores de América, a partir desta terça-feira, quando a equipe de Miguel Ángel Ramírez vai até a Bolívia para enfrentar o Always Ready, pela 1ª rodada do Grupo B da competição continental.

A chegada de Taison ocorre nesta semana. O atacante campeão da América em 2010 ainda depende do registro no Boletim Informativo Diário da CBF para estrear. A tendência é que o jogador de 33 anos vista a camisa 10 no próximo dia 27, quando o Colorado recebe os venezuelanos do Deportivo Táchira.

O grupo de jogadores treinou neste fim de semana e realiza uma última atividade na manhã desta segunda-feira, antes do embarque para La Paz. A opção pela viagem na véspera do confronto visa evitar as consequências da altitude de 3.640 metros acima do nível do mar. A equipe não fará nenhum treinamento em solo boliviano.

Ramírez não deu amostras do time que irá a campo na Bolívia. É provável que não seja o mesmo que goleou o Aimoré, na quarta-feira, por 6 a 1, em São Leopoldo. Algumas dúvidas serão mantidas até minutos antes de a bola rolar. Na zaga, Zé Gabriel e Lucas Ribeiro brigam pela vaga ao lado de Víctor Cuesta. Na lateral-direita, Heitor e Rodinei são as opções.

Uma possível troca deve ocorrer no ataque. Mesmo tendo marcado três gols na goleada, Thiago Galhardo deve sair para a entrada de Yuri Alberto. Mais rápido e com característica de partir para cima, o jovem atacante deve ser o titular. Quem também deve seguir na equipe é o chileno Carlos Palacios.

Confira a lista completa de relacionados

1- Danilo Fernandes

2- Heitor

3- Víctor Cuesta

4- Rodrigo Moledo

5- Patrick

8- Edenilson

9- Guerrero

10- Taison

11- Yuri Alberto

12- Marcelo Lomba

13- Rodrigo Dourado

14- Lucas Ribeiro

16- Carlos Palacios

17- Thiago Galhardo

18- Praxedes

19- Rodrigo Lindoso

20- Moisés

21- Boschilia

22- Rodinei

23- Marcos Guilherme

26- Renzo Saravia

27- Mauricio

30- Johnny

31- Peglow

32- Vitor Hugo

33- Nonato

35- Zé Gabriel

36- Leo Borges

37- Lucas Ramos

38- Lucas Mazetti

41- Pedro Henrique

42- Daniel

47- Caio Vidal