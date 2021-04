Grêmio está perto de acerto com Tiago Nunes

O Grêmio está próximo de anunciar o substituto de Renato Portaluppi. A tendência é de que o também gaúcho Tiago Nunes seja o próximo treinador tricolor. Campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil com o Athletico-PR, e com passagem apagada pelo Corinthians, no ano passado, o profissional de 41 anos já conversou com o presidente Romildo Bolzan Júnior e é o nome preferido nos bastidores do clube.

A oficialização deve ser feita depois da definição do departamento de futebol. A ideia da direção é anunciar primeiro o vice de futebol, cargo político na estrutura do clube, e um diretor executivo. Com este cenário definido, o novo treinador e os dirigentes sentariam para uma conversa antes da apresentação. Marcos Hermann, integrante do Conselho de Administração, é um dos mais cotados para ser o vice de futebol.

Enquanto isso, após testar negativo para a Covid-19, Portaluppi está recuperado da doença, mas evita falas muito longas já que provoca uma tosse constante. No hotel em que residiu por quase seis anos, o ídolo gremista recebeu a visita de alguns atletas do elenco. Provavelmente, ele deixará Porto Alegre nesta terça-feira, rumando para o Rio de Janeiro. Uma visita ao CT Luiz Carvalho pode ocorrer nesta segunda.