Libertadores 2021 se torna a segunda na história com mais campeões na fase de grupos

classificações de Santos Com ase Atlético Nacional-COL, a edição de 2021 da Copa Libertadores da América se tornou a segunda na história com mais clubes campeões na fase de grupos – são 15 times.

vencida pelo River Plate A atual edição só fica atrás da Libertadores de 2018,, que teve 16 campeões disputando a fase de grupos, e empatada com a edição de 2016, que também contou com 15 campeões.

Grêmio Se considerarmos todos os clubes que participaram ou seguem participando da Libertadores deste ano, tanto na fase de grupos como nas fases preliminares, a edição de 2021, empatada com a de 2018, é a com mais campeões na disputa, com 17 ao todo. O que diferencia os dois torneios é que neste ano dois clubes que já haviam levantado a taça –e San Lorenzo – foram eliminados na fase de pré-Libertadores. Já em 2018, somente o Olimpia, do Paraguai, não disputou a fase de grupos.

Entretanto, vale lembrar que o atual torneio no máximo empataria com 2018 em relação ao número de campeões da América disputando a fase de grupos, tendo em vista que Santos e San Lorenzo, dois dos clubes já campeões, se enfrentaram na terceira fase da pré-libertadores, o que já eliminaria um campeão da disputa na fase de grupos.

A edição de 2018, por si só, pode ser considerada a mais disputada da história. Além de ser a primeira com mais campeões da América que participaram de uma fase de grupos (16), ela também foi a edição com mais campeões disputando a fase final, a partir das oitavas de final, com 13. Além de tudo isso, ela ainda nos reservou uma final histórica vencida pelo River Plate sobre o Boca Juniors, considerada uma das maiores rivalidades do mundo.

Ranking de Libertadores com mais campeões na história

1ª) Libertadores 2018 – 17 campeões

Na fase de grupos (16): Independiente, Boca Juniors, River Plate, Estudiantes, Racing, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Colo-Colo-CHI, Atlético Nacional-COL, Peñarol e Nacional.

Eliminados na fase preliminar (1): Olimpia-PAR.

2ª) Libertadores 2021 – 17 campeões

Na fase de grupos (15): Boca Juniors, River Plante, Racing, Argentino Juniors, Vélez Sarsfield, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Santos, Atlético Nacional-COL, LDU-EQU, Olimpia-PAR e Nacional-URU.

Eliminados na fase preliminar (2): Grêmio e San Lorenzo.

3ª) Libertadores 2016 – 15 campeões

Na fase de grupos (15): River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo, Colo-Colo-CHI, Atlético Nacional-COL, LDU-EQU, Olimpia, Nacional e Peñarol.

4ª) Libertadores 2020 – 15 campeões

Na fase de grupos (14): Racing, River Plante, Boca Juniors, Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Internacional, Colo-Colo-CHI, LDU-EQU, Olimpia, Nacional e Peñarol.

Eliminado na fase preliminar (1): Corinthians.

5ª) Libertadores 2019 – 15 campeões

Na fase de grupos (13): River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, LDU-EQU, Olimpia, Nacional e Peñarol.

Eliminados na fase preliminar (2): Atlético Nacional-COL e São Paulo.

Final histórica entre River Plate e Boca Juniors foi vencida pelo River em 2018. Foto: JAVIER SORIANO/AFP

Se formos observar, entre as últimas 5 edições do torneio, 4 delas estão no top 5 com mais campeões na briga por outro título. A edição vencida pelo Grêmio em 2017 é a única que não entra no top 5.

Como explicar isso?

Desde 2017 a maior competição de clubes da américa vem sofrendo mudanças. Além de sua final passar a ser disputada em jogo único desde 2019, em 2017 o torneio passou a ter duração de 42 semanas, sendo estendido durante toda a temporada – de janeiro a novembro. Com essa modificação, inicialmente houve um acréscimo de seis participantes em relação às edições anteriores, sendo o Brasil o principal beneficiado, já que recebeu a possibilidade de ter mais 2 representes do país (7 vagas no total).

Houve também a inviabilização de clubes mexicanos disputarem a competição por conta do calendário da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), o que abriu a possibilidade de mais 3 vagas serem distribuídas para outros países da América do Sul. Diante de tudo isso, a Libertadores passou a ter, a partir de 2017, 47 participantes, ao invés dos 38 das edições anteriores.

Essas modificações, concentrando as vagas nos países da América do Sul, sobretudo Brasil e Argentina – os dois países têm somados 18 dos 25 clubes já campeões da Libertadores –, pode explicar o aumento da participação, em um único torneio, de clubes que já levantaram a taça na história, o que por si só, já torna a competição mais acirrada.