Grêmio lança novo fardamento para temporada 2021

Chegaram os mantos 2021! pic.twitter.com/c2i3TysEHd O Grêmio lançou as camisas oficiais para a temporada 2021. O anúncio oficial ocorreu na manhã desta sexta-feira (16), apesar do vazamentos de fotos nas redes sociais. Pelo Twitter, o Tricolor divulgou imagens do novo fardamento:

A coleção homenageia os 100 anos do primeiro título gaúcho, conquistado em 1921, os 40 anos do Campeonato Brasileiro, vencido com um gol de Baltazar na final, e os 25 anos do segundo Brasileirão conquistado pelo clube, em 1996, derrotando a Portuguesa na final.

A estreia do novo uniforme acontecerá no próximo domingo (18), quando o Grêmio entra em campo na Arena para enfrentar o Novo Hamburgo, às 20h.