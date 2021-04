Funeral de Príncipe Philip faz F-1 mudar horários de treinos e classificação

funeral do Príncipe Philip A segunda etapa do Mundial de Fórmula 1, que será disputada neste final de semana, na pista de Imola, na Itália, terá mudanças em sua programação oficial por conta do, do Reino Unido. A principal mudança será no horário da classificação, no sábado (17), que será às 9h pelo horário de Brasília, uma hora antes do que estava previsto.

Isso porque o cortejo do corpo do Duque de Edimburgo está previsto para acontecer a partir das 10h40min, quando a definição do grid para o GP da Emília Romagna estaria em seus momentos decisivos na programação original.

Com isso, o terceiro treino livre, que também é realizado no sábado, foi adiantado em uma hora, e será disputado entre as 6h e 7h, sempre pelo horário de Brasília. Isso porque o regulamento prevê que a classificação só pode começar pelo menos 2h depois do final do último treino livre.

Houve mudanças, também, nos horários das duas sessões de pista da sexta-feira: o primeiro treino livre foi adiantado em meia hora e agora será realizado das 6h às 7h da manhã, e o mesmo vai acontecer com a segunda sessão, que vai das 9h30min às 10h30min.

Estas mudanças têm relação com o regulamento da categoria, segundo o qual a terceira sessão de treinos livres tem de começar pelo menos 19h depois do final da segunda sessão, e os dois primeiros treinos livres precisam estar separados por pelo menos 2h30min. Ou seja, a mudança na classificação acabou gerando um efeito cascata no restante da programação do final de semana.

Curiosamente, a Fórmula 1 também estava na Itália na data do funeral da Princesa Diana, em 1997. Na ocasião, o cerimonial acabou pouco antes do início da classificação, e membros do paddock, puxados pelo piloto inglês Damon Hill, fizeram um minuto de silêncio como homenagem.

O horário da corrida, no domingo (18), segue inalterado: a largada será às 10h, pelo horário de Brasília. Será a segunda corrida do ano. A primeira, disputada no final de março, no Bahrein, foi vencida por Lewis Hamilton, da Mercedes.

Novos horários do GP da Emília Romagna

Treino livre 1: 6h às 7h da sexta-feira, 16 de abril

Treino livre 2: 9h30min às 10h30min da sexta-feira, 16 de abril

Treino livre 3: 6h às 7h do sábado, 17 de abril

Classificação: 9h às 10h do sábado, 17 de abril

Corrida: largada às 10h do domingo, 18 de abril