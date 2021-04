Conmebol faz acordo para obter 50 mil doses da vacina contra Covid e imunizar atletas

Ao que tudo indica, as competições do futebol sul-americano não terão mais pausas nos próximos meses. Isso porque a Conmebol anunciou nesta terça-feira (13) a aquisição de 50 mil doses de vacina da empresa chinesa Sinovac, a mesma farmacêutica que produz a Coronavac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.

As negociações foram feitas através da mediação do presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, como salientou o comunicado da confederação. As 50 mil vacinas serão aplicadas nos profissionais que estarão envolvidos nos torneios organizados pela Conmebol, como Copa América, Libertadores e Sul-Americana.

Excelentes notícias para a família do futebol sul-americano! A @CONMEBOLBR chegou a um acordo com a empresa farmacêutica chinesa Sinovac para o fornecimento de vacinas. Pelo Twitter, o presidente da Comebol, Alejandro Domínguez, celebrou a acordo: