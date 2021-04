Manchester vence o Tottenham de virada e se vinga de goleada histórica

Não foi por goleada, mas a virada do Manchester United sobre o Tottenham, neste domingo (11), teve um gostinho especial. Não apenas por diminuir a vantagem para o líder Manchester City para 11 pontos, mas por servir de vingança dos 6 a 1 em Old Trafford, no primeiro turno do Campeonato Inglês. Em casa, o time de José Mourinho venceu por 3 a 1.

Cavani, depois de ter um gol anulado pelo VAR, concretizou a virada, de cabeça, e ainda deu tempo para Greenwood fechar a vingança, no minuto final de partida. Com a vitória, o United chega a 23 jogos de invencibilidade jogando como visitante no Campeonato Inglês. Caminha para derrubar o recorde do Arsenal, de 27 visitas sem derrotas.

Após mais uma virada sofrida, o time de José Mourinho desperdiçou pontos preciosos e fica mais distante na briga por vaga na Liga dos Campeões, estacionando na sétima colocação. O United aproveitou a derrota rara do líder Manchester City, diante do Leeds, mas ainda segue muito distante: são 11 pontos atrás, apesar de um jogo a menos realizado.

Foi um jogo aberto, disputado em altíssima velocidade e com chances de gols em ambos os lados. O placar poderia ter sido 5 a 4, 4 a 3, 3 a 3, 4 a 4 ou mais, tamanho as chances criadas, sobretudo na etapa final. Os goleiros Lloris e Henderson acabaram se destacando, com grandes e impressionantes defesas.

O United entrou em campo com sentimento de vingança após ter levado 6 a 1 em pleno Old Trafford, no primeiro turno. Queria se vingar de maior surra em seu estádio e diminuir a vantagem do líder e rival City. E até tirou o zero do placar, com Cavani. O gol, porém, foi anulado pelo VAR por falta questionável de McTominay, acertando o rosto de Son. O sul-coreano, por sinal, foi quem abriu o marcador, logo depois, aproveitando bela trama de Lucas Moura e Harry Kane.

Se o primeiro tempo foi bom, o segundo ocorreu num ritmo alucinado. O United sufocou e, após duas lindas defesas de Lloris, viu o brasileiro Fred empatar. Era lá e cá e Son não fez outro por bela defesa de Henderson. Assim como Bruno Fernandes parou em novo milagre do goleiro francês.

Os goleiros trabalharam acima do normal até o fim, mas quem sorriu foi Henderson. Segurou o ataque do Tottenham, viu uma bola acertar sua trave e ainda festejou quando Cavani cabeceou no canto e Greenwood bateu forte, ambos sem chances para um gigante Lloris.

O United agora soma 63 pontos, em segundo. O Tottenham, que chegava aos 52 e passava o Liverpool nos critérios de desempate quando abriu 1 a 0, permaneceu com 49 com a virada, se mantendo em sétimo, a cinco da última vaga da Liga dos Campeões, que hoje seria do West Ham.

Show de Lingard e vitória importante do West Ham

O West Ham deu mais um passo em sua busca pela vaga na Liga dos Campeões de 2021. Retomou A quarta colocação graças à grande atuação de Lingard. O inglês segue dando show pelo clube. Neste domingo, fez dois gols na maiúscula vitória sobre o terceiro colocado Leicester, por 3 a 2.

Em nove jogos na nova casa, Lingard já anotou oito gols e deu outras três assistências. Ele colocou o West Ham em vantagem de 2 a 0 antes do intervalo. Bowen ampliou. O Leicester reagiu, com Iheanacho anotando duas vezes, mas não conseguiu buscar a igualdade.

Ambos agora estão separados por um ponto em bela briga entre três times por duas vagas, já que Manchester City e United estão em situação mais tranquila. O Leicester soma 56 pontos, diante de 55 do West Ham e 54 do Chelsea. O Liverpool, com 52, corre por fora, no sexto lugar, enquanto o Tottenham ficou mais distante, com 49.

Com gol de brasileiro, Arsenal volta a vencer

Após dois tropeços, o Arsenal se reencontrou com o caminho das vitórias. Com direito ao primeiro gol do brasileiro Gabriel Martinelli na temporada, não teve trabalho para passar pelo lanterna Sheffield United, por 3 a 0.

Ele fez o segundo gol da vitória do time na casa do Sheffield United. Lacazette abriu o fechou o marcador em triunfo que levou o Arsenal aos 45 pontos na classificação. São 10 pontos do West Ham, o primeiro do G4, na briga por vaga na Liga dos Campeões. A briga deve ser pela vaga na Liga Europa, hoje com o Chelsea, que soma nove pontos a mais.

Gabriel Martinelli "tirou a zica" e os torcedores do Arsenal esperam que ele volte a jogar com mais regularidade na equipe, que vem fazendo uma disputa de Inglês bem abaixo do esperado e, em nono, ainda segue muito distante dos melhores.

Lacazette, com os dois gols, fez história no Arsenal. Ele entrou para o seleto grupo de franceses que fizeram 50 gols pelo clube no Campeonato Inglês. Se juntou a Thierry Henry, Giroud e Pires.