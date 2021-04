Colorado toma fôlego antes de maratona de jogos

Sem compromissos até quarta-feira (14), quando encara o Aimoré pelo Campeonato Gaúcho, o Inter optou por dar a seus profissionais um período extra de descanso, já projetando a maratona que deve vir a partir da semana que vem. No horizonte, partidas de Gauchão e Libertadores, além do início do Brasileiro e da participação do Colorado na Copa do Brasil.