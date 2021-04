Após derrota na Libertadores, Grêmio busca soluções na defesa

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

derrota de 2 a 1 para o Independiente Del Valle, na sexta-feira (9) "Saímos vivos daqui". A frase do atacante Diego Souza, dita logo após a, acabou resumindo bem o sentimento da delegação gremista após o difícil jogo de ida da terceira fase da Libertadores da América. A esperança de reverter, na quarta-feira (14), em Porto Alegre, existe - mas passa por encontrar soluções para a defesa, setor que concentra a maior parte dos desfalques do Tricolor.

Nesse sentido, uma boa notícia surgiu para os torcedores neste fim de semana. Recuperado de dores na região lombar, Kannemann treinou com bola e deve voltar ao time titular para a decisão. O esforço da comissão técnica, agora, é para compensar um pouco a falta de ritmo, já que o argentino ainda não jogou nessa temporada. Ele deve entrar no lugar do jovem Ruan, expulso na partida contra os equatorianos, e formar a zaga ao lado de Rodrigues.

Outras opções são David Braz, que chegou a entrar em campo na derrota de sexta-feira, e o jovem Heitor, que fez algumas atuações no Campeonato Gaúcho. O titular Geromel segue fora, em recuperação de uma lesão no tornozelo.

O problema é que o Grêmio está sem reserva para o setor: tanto Vanderson quanto Victor Ferraz estão em recuperação, depois de diagnosticados com Covid-19 A outra questão está na lateral direita. Felipe, de 21 anos, cumpriu o setor na partida disputada em Assunção, no Paraguai, mas sentiu o desgaste físico e precisou ser substituído., e Leonardo Gomes segue sem previsão de retorno aos treinos. Em último caso, é possível que Renato Portaluppi acabe deslocando o zagueiro Rodrigues para cobrir o setor.

no Paraguai, onde a partida foi disputada após restrições impostas pelo governo equatoriano. O Grêmio chegou a sair ganhandoDiego Souza, em cruzamento de Alisson, fez de cabeça aos 8 min da etapa inicial. Mais tarde, um belo gol de Ferreira acabou sendo anulado pela arbitragem, o que gerou protestos. O Tricolor, porém, nunca chegou a dominar a partida, e o melhor futebol do Independiente Del Valle acabou se impondo no segundo tempo, com dois gols de Faravelli - o segundo, cobrando o pênalti que acarretou a expulsão de Ruan.

Na quarta-feira, vitória por 1 a 0, ou qualquer placar favorável com dois gols de diferença, classifica o Grêmio para a fase de grupos da Libertadores. Se avançar, o Tricolor cairá no Grupo A, enfrentando Palmeiras, Defensa Y Justicia-ARG e Universitario-PER. Do contrário, o time gaúcho disputará o Grupo H da Sul-Americana, encarando Lanús-ARG, La Equidad-COL e Aragua-VEN.