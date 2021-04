Nesta sexta-feira (9), às 19h15min, em Assunção, no Paraguai, o Tricolor enfrenta os equatorianos do Independiente del Valle. Depois da troca do dia e do local do confronto, o Grêmio inicia a luta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América.A partida terá transmissão ao vivo pela Fox Sports, canal de TV fechado. O palco do duelo será o estádio Defensores del Chaco.

Nesta sexta-feira, a Conmebol realizou o sorteio das chaves que já tem partidas marcadas para os dias 20, 21 e 22 de abril. A partida de ida, válida pela terceira fase preliminar da competição, definirá quem vai entrar no Grupo A.Caso o time gaúcho supere a equipe do Equador, os comandados de Renato Portaluppi terão pela frente o Palmeiras, atual campeão do torneio, os argentinos do Defesa y Justicia, campeões da Sul-Americana, e os peruanos do Universitario.

Em caso de derrota, o Grêmio tem vaga assegurada na edição da Copa Sul-Americana. No sorteio realizado minutos antes das chaves da Libertadores ficou definido que o derrotado do duelo que se inicia nesta sexta-feira irá para o Grupo H, com Lanús (ARG), La Equidad (COL) e Aragua (VEN).