Aston Martin oficializa Nico Hulkenberg como piloto reserva na Fórmula 1

O experiente alemão Nico Hulkenberg, de 33 anos, está de volta à Fórmula 1. Após passar a temporada 2020 como substituto de emergência no Mundial mais afetado pela pandemia do coronavírus - foi chamado de última hora pela Racing Point para três etapas -, foi contratado pela Aston Martin para ser o piloto de desenvolvimento e reserva do alemão Sebastian Vettel e do canadense Lance Stroll.

Hulkenberg deixou o grid como titular ao final da temporada 2019, quando encerrou um ciclo de três anos como piloto da Renault. No ano passado, foi chamado às pressas em três corridas: para substituir o mexicano Sergio Pérez, infectado pela Covid-19, no GP da Inglaterra e no GP dos 70 Anos da Fórmula 1, ambos em Silverstone, e em outubro voltou a ser chamado pela Racing Point para ser suplente de Stroll, que também testou positivo para o coronavírus.

Agora aceitou o convite da Aston Martin, chefiada por Otmar Szafnauer. "Em primeiro lugar, é ótimo conseguir este acordo assinado com bastante antecedência. No ano passado, eu não tive tempo para me preparar antes de entrar no carro. Estou muito satisfeito por mais uma vez trabalhar com esta equipe, com quem pilotei muitas vezes ao longo da minha carreira", disse Hulkenberg.

"Obviamente, espero que Sebastian e Lance tenham uma temporada ininterrupta neste ano, mas a equipe sabe que pode contar comigo para fazer um excelente trabalho, e eu estou totalmente preparado para enfrentar esse desafio", seguiu. "Também vai ser interessante ajudar a desenvolver a equipe ao longo da temporada. Estou muito ansioso para fazer grandes tempos de volta graças aos meus braços", finalizou.

Szafnauer deixou clara a excelente relação que nutre com o piloto alemão desde os tempos de Force India. "Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas a Nico, de volta em um papel oficial, como piloto reserva e de desenvolvimento da Aston Martin. Em tempos difíceis, ter um piloto reserva capaz e experiente é especialmente importante", falou.