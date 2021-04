Departamento médico do Inter prevê retorno de Danilo Fernandes em um mês

No momento em que poderia indicar a titularidade na meta do Inter, o goleiro Danilo Fernandes precisou passar por uma cirurgia devido uma hérnia de disco na coluna. De acordo com o médico colorado Carlos Poisl, o clube tentou um tratamento conservador, com repouso e medicação, entretanto, um exame mais aprofundado indicou a necessidade de um procedimento cirúrgico, realizado na última terça-feira (6). A projeção do departamento é de que Danilo retorne aos gramados em quatro semanas.