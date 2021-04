Após tratar leucemia, nadadora japonesa se classifica para os Jogos de Tóquio

Dois anos após receber o diagnóstico de leucemia, a nadadora japonesa Rikako Ikee, 20 anos, garantiu uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Neste domingo (4), no torneio nacional do Japão, Ikee venceu os 100m borboleta com a marca de 57,77 segundos. O resultado não classificaria a atleta para a prova individual, mas foi suficiente para dar a ela um lugar no revezamento 4 x 100 m olímpico.

Ao terminar a prova, a japonesa deu um soco na água e, já fora da piscina, concedeu entrevista emocionada. "Eu não esperava mesmo vencer os 100m, estava me sentindo menos confiante do que na classificação para a Olimpíada há cinco anos", disse a nadadora, que não escondeu as lágrimas.

"Eu pensava que não seria capaz de vencer por muito tempo. Mas treinei forte para isso. No fim das contas, vim para esta prova dizendo a mim mesma que estava de volta. Então sinto que, mesmo que você passe por sofrimento e dor, o trabalho duro será sempre recompensado", comemorou.

Em fevereiro de 2019, Rikako Ikee não se sentiu bem durante a concentração para um torneio na Austrália e retornou ao Japão às pressas. Com o diagnóstico de leucemia, tratou a doença por dez meses.

A japonesa só voltou a nadar competitivamente em agosto do ano passado e já não contava com classificação à Olimpíada de Tóquio. Seu foco depois do tratamento era a preparação para os Jogos de Paris, em 2024.

Antes do câncer, a atleta era considerada uma das favoritas a conquistar medalha no Japão. Em 2018, nos Jogos Asiáticos, na Indonésia, ela faturou seis ouros e duas pratas.

Classificada para o revezamento olímpico, a nadadora não poderá disputar os 100m borboleta, mas terá nova oportunidade de classificação a outras provas da natação. Nesta semana, no Campeonato de Tóquio, Rikako buscará vaga nos 50m e 100m livres.

A presença na próxima edição da Olimpíada será a segunda participação da japonesa nos Jogos. Em 2016, ela esteve no Rio, e terminou os 100m borboleta na sexta colocação.