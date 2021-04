Grenal 430 terá transmissão na TV aberta neste sábado

O Grenal de número 430, que acontecerá neste sábado (3), às 22h15min, poderá ser acompanhado pelos torcedores através da TV aberta. A emissora RBS TV transmitirá o maior clássico do futebol gaúcho no horário em que normalmente apresentaria o 'Big Brother Brasil' (BBB), que será exibido mais tarde.

O jogo é válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, sendo que o Internacional lidera a competição, com 17 pontos, e o Grêmio encontra-se na vice-liderança, com 14 pontos e um jogo a menos do que o rival.