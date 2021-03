Gauchão: Grêmio terá time reserva e auxiliar técnico contra o São Luiz

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira (31) pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. O adversário será o São Luiz, em Passo Fundo. A partida será disputada no estádio Vermelhão da Serra, já que equipe de Ijuí cumpre uma penalização por racismo na partida contra o Caxias, no Gauchão do ano passado. O duelo se inicia às 22h.

Para este confronto, o Tricolor terá um time jovem com o reforço de alguns cascudos que não devem seguir no elenco para esta temporada. Nomes como Víctor Feraz, David Braz, Lucas Silva e Éverton estarão entre os titulares que serão comandados pelo auxiliar Alexandre Mendes. Enquanto isso, o técnico Renato Portaluppi seguirá em Porto Alegre trabalhando com os jogadores do elenco principal, que devem estar no clássico Grenal do próximo sábado (3), às 22h15min, na Arena.

Uma provável escalação para a partida com o São Luiz tem Brenno; Víctor Ferraz, Heitor, David Braz e Cortez; Lucas Silva, Darlan e Bobsin; Éverton, Elias e Léo Chú.

Quem foi retirado da lista de convocados para a parida é o meio-campista Thaciano. Xodó de Portaluppi, o versátil jogador não vestirá mais a camisa tricolor neste ano. O destino do atleta será o Bahia, até o final da temporada. Com contrato até o final de 2023, Thaciano, bastante cobrado pela torcida, irá respirar novos ares, em Salvador. Outro atleta que irá defender o tricolor baiano é o jovem volante Lucas Araújo. A ideia é de que o jogador ganhe mais oportunidade em uma equipe de Série A.