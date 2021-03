Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Esportivo - O técnico Rogério Zimmermann pediu demissão após três partidas à frente da equipe de Bento Gonçalves. A saída foi anunciada nesta terça-feira (30), depois da derrota para o Novo Hamburgo por 2 a 1, na segunda-feira. Gustavo Papa, antes auxiliar técnico, assumiu o time.

Recopa Sul-Americana - A Conmebol remarcou o duelo de volta entre Palmeiras, campeão da Libertadores, e os argentinos da Defensa Y Justicia, para Brasília. A partida será no dia 14 de abril, às 21h30min. O jogo de ida será no dia 7, em Buenos Aires, casa do campeão da Sul-Americana.

Lewandowski - O Bayern de Munique não terá o artilheiro nos jogos das quartas de final da Champions League, contra o PSG, nos dias 7 e 13 de abril. O atacante sofreu entorse no ligamento do joelho direito e para por um mês.