Clube apresenta a nova camisa para a temporada 2021

O Inter apresentou nesta segunda-feira (29) a camisa para a temporada 2021. O novo manto colorado homenageia o Beira-Rio, casa dos torcedores que estão afastados temporariamente das arquibancadas devido à pandemia da Covid-19. Os grafismos são inspirados nas estruturas horizontais do estádio, construído às margens do lago Guaíba com a colaboração da torcida. A criação segue a tendência mundial de design, em que acrescenta textura aos uniformes dos grandes clubes mundiais.

A campanha contou com a presença dos jogadores Victor Cuesta, Boschilia, Rodrigo Dourado, Praxedes, Thessa e Leidi. Complementam o design da camisa detalhes em branco nas mangas e gola em V. A Adidas, fornecedora oficial de material do Colorado, lançou apenas o primeiro fardamento, com os modelos masculino e feminino. Por enquanto, o clube seguirá utilizando a camisa branca (uniforme 2) e a camisa 3 - que remete ao pôr-do-sol no Guaíba. A ideia da Adidas é lançar um novo fardamento no segundo semestre deste ano.

Os associados do clube têm 5% de desconto na compra do material. No site oficial da fornecedora, o manto colorado pode ser adquirido por R$ 279,99. A torcida pode adquirir ainda as novas camisas de treino e passeio.