Bruno Soares perde e está fora da disputa de duplas do Masters 1000 de Miami

Terminou neste domingo (28) a participação de Bruno Soares e Jamie Murray nas duplas masculinas do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O mineiro, quarto melhor duplista no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), e o escocês Jamie Murray foram derrotados pelos britânicos Neal Skupski e Daniel Evans, na disputa de oitavas de final, por 2 sets a 1 (7/5, 6/7 e 7/10 no tie-break).

Nas duplas femininas, o Brasil segue em frente no torneio. Número 31 do ranking de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), a paulistana Luisa Stefani entra em quadra nesta segunda-feira (29)ao lado da norte-americana Hayley Carter, para enfrentar achinesa Zhaouxuan Yang e a russa Ekaterina Alexandrova. A partida é válida pelas oitavas de final.

Nos demais torneios de tênis do fim de semana, os brasileiros acabaram não tendo sucesso. Mateus Alves foi superado na decisão do ITF de Monastir (Tunísia) pelo monegasco Lucas Catarina, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 4/6). E Carol Meligeni foi vencida pela japonesa Yuki Naito, em partida válida pelo ITF de Buenos Aires, na Argentina. A brasileira perdeu por 2 sets a 1 (6/1, 4/6 e 3/6).