Hamilton luta até o fim e bate Verstappen no GP do Bahrein

atual campeão Lewis Hamilton, da Mercedes , abriu a temporada 2021 da F1 com vitória no GP do Bahrein neste domingo (28). O inglês superou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que largou em primeiro e terminou a corrida na segunda posição. O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, completou o pódio. A três voltas do fim, Verstappen chegou a ultrapassar Hamilton, mas não conseguiu segurar o ímpeto do inglês.

A transmissão da corrida foi a primeira realizada pela Band, nova dona dos direitos de transmissão que pertenciam a Globo de forma ininterrupta desde 1981 - a emissora carioca iniciou a cobertura televisiva da categoria em 1972.

pilotos voltaram a se unir em protesto contra o racismo e pela diversidade Antes da largada no Bahrein, os, alguns usando camisas com a frase em "We race as on" ("Nós corremos como um", na tradução do inglês), ajoelhados, gesto que se repetiu ao longo da temporada de 2020, sob a liderança de Hamilton.

A F1 tem encampado campanhas por sustentabilidade e igualdade, publicando inclusive vídeos dos próprios pilotos em suas redes sociais. A camisa de Hamilton, neste domingo, mostrava que "ações falam mais que palavras".

Na largada, o pole position Verstappen foi ameaçado por Hamilton, mas resistiu. Perdeu a posição para o inglês após ter ido para o boxe. Na 18ª das 56 voltas, o holandês voltou com pneus médios a 7 segundos atrás do rival.

Ao longo da corrida, Hamilton e Verstappen monopolizaram uma briga acirrada pelo primeiro lugar, uma amostra de como o holandês e a equipe Red Bull tentarão evitar o oitavo título do piloto da Mercedes.

O GP do Bahrein também teve uma reestreia, a do espanhol Fernando Alonso, de 39 anos , que havia se despedido do circuito no final de 2018. O bicampeão (2005 e 2006) abandonou a prova na 34ª volta com problemas no sistema de freio do carro da equipe Alpine.

No treino classificatório de sábado (27), Alonso havia comemorado o seu desempenho garantindo a 9ª colocação - o seu companheiro de equipe, o francês Esteban Ocon largou em 16º.

expectativa para a estreia de Mick Schumacher, de 21 anos, filho do heptacampeão Michael. Também havia aCampeão da Fórmula 2 em 2020, o alemão estreou pela Hass e acabou na última posição.

No dia 29 de novembro, o carro do então piloto Romain Grosjean, da Haas, explodiu em chamas e partiu-se ao meio após colidir com o guard rail. A corrida deste domingo ocorreu no circuito marcado por um acidente impressionante em 2020.

O francês, de 34, chegou a ficar cerca de 30 segundos dentro do carro após o acidente, mas não perdeu a consciência e conseguiu escapar das chamas. Grosjean sofreu queimaduras nas mãos. Com o término do contrato no ano passado, ele foi anunciado pela Haas como gerente do departamento de eSports.

Após concluírem a primeira prova das 23 previstas nesta temporada, os pilotos voltam a correr no dia 18 de abril no GP de Emilia-Romagna, o conhecido o circuito de Ímola, na Itália.

Como ficou a classificação do GP do Bahrein

1 - Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

2 - Max Verstappen (HOL, Red Bull): + 0.754

3 - Valtteri Bottas (FIN, Mercedes):+ 37.383

4 - Lando Norris (GBR, McLaren): + 46.466

5 - Sergio Perez (MEX, Red Bull): + 52.047

6 - Charles Leclerc (MON, Ferrari): +59.000

7 - Daniel Ricciardo (AUS, McLaren): + 1.06.004

8 - Carlos Sainz Jr (ESP, Ferrari): + 1.07.100

9 - Yuki Tsunoda (JAP, AlphaTauri): + 1.25.692

10 - Lance Stroll (CAN, Aston Martin): + 1.26.713

11 - Kimi Raikkonen (FIN, Alfa Romeo): + 1.28.864

12 - Antonio Giovinazzi (ITA, Alfa Romeo): + uma volta

13 - Esteban Occon (FRA, Alpine/Renault): + uma volta

14 - George Russell (GBR, Williams): + uma volta

15 - Sebastian Vettel (ALE, Aston Martin): + uma volta

16 - Mick Schumacher (ALE, Haas): + uma volta

17 - Pierre Gasly (FRA, AlphaTauri): + quatro voltas

18 - Nicholas Latifi (CAN, Williams): + cinco voltas

Não completaram a prova

Fernando Alonso (ESP, Alpine/Renault)

Nikita Mazepin (RUS, Haas)