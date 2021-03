'Não vejo evolução', diz Willian ao criticar autoridades em luta contra racismo

O meia Willian, do Arsenal, fez uma crítica direcionada às autoridades no combate ao racismo. O jogador brasileiro não vê evolução mesmo com os protestos antes dos jogos do Campeonato Inglês, quando os atletas se ajoelham em campo.

"Nós, jogadores, fazemos nosso papel (para combater o racismo), de uma forma a tentar mudar, mas as autoridades, que estão acima de nós, precisam trabalhar para essa mudança. Não vi evolução nenhuma. A gente continua ajoelhando no campo antes dos jogos, mas não vejo evolução", disse o brasileiro à ESPN.

"Sempre tem situações acontecendo e faltam medidas. A partir do momento em que tiver punição para quem merece, aí sim vai melhorar. Por enquanto, não tem evolução. Fica no gesto", acrescentou o meia.

Na mesma entrevista, Willian lamentou o início ruim em sua primeira temporada no Arsenal após deixar o Chelsea: "Foi um começo bem difícil no Arsenal, tirando o primeiro jogo, que eu fui destaque. Tivemos uma sequência ruim, e eu também. Foi o pior momento meu como profissional. Quando você vive um momento difícil, você fica chateado e tenta encontrar soluções para melhorar. Estou fazendo isso todo esse tempo, treinando, trabalhando, me dedicando. Demorou um pouco, mas estou voltando a jogar bem nos últimos jogos, participando com assistências. Fico feliz de reencontrar meu bom futebol".

Desde agosto no Arsenal, o meia de 27 anos chegou aos Gunners depois de encerrar um ciclo de 7 anos com a camisa de outro clube londrino, o Chelsea. Desde então foram 30 partidas disputadas e nenhum gol. No entanto, o brasileiro já distribuiu 7 assistências aos companheiros. "Estou pronto para atingir o nível que eu atingi com a camisa do Chelsea. E é esse o meu desejo. É isso que espero para esse final de temporada: ajudar da melhor maneira possível e voltar ao nível de Chelsea", comentou Willian, que viveu os melhores momentos de sua carreira atuando pelos Blues, período que deu a oportunidade ao jogador de disputar as duas últimas Copas do Mundo com a Seleção Brasileira.