A quatro meses dos Jogos Olímpicos, Brasil vê 40% das vagas em aberto

um ano depois do anúncio de adiamento do megaevento de 2020 para 2021 A quatro meses das Olimpíadas de Tóquio e, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) estima que o País ainda tenha cerca de 40% das vagas de atletas indefinidas.

A dúvida quanto à realização de torneios pré-olímpicos e sobre critérios classificatórios acontece no momento em que Brasil vive o pior momento da pandemia de Covid-19, com escalada nos casos de infecções e óbitos em decorrência do vírus.

Sede da Olimpíada, o Japão tenta viabilizá-la, enquanto o comitê organizador e o Comitê Olímpico Internacional (COI) sustentam que a cerimônia de abertura acontecerá em 23 de julho. Na quinta-feira (25) foi dado início em Fukushima ao revezamento da tocha por cidades do Japão.

Mesmo que realizada, é fato que essa edição da Olimpíada será como nenhuma outra, com testagem constante de atletas e restrições de movimentação para todos os envolvidos. Não será obrigatório estar vacinado, segundo os organizadores têm reafirmado nas últimas semanas.

Enquanto isso, no Brasil não há uma perspectiva de melhora sanitária a curto prazo e sobram incertezas sobre com quais forças a delegação verde-amarela seguirá para o Japão. O país asiático contabiliza cerca de 9 mil óbitos em decorrência da Covid-19 e cerca de 459 mil pessoas infectadas pelo coronavírus. Um número bem abaixo em comparação ao Brasil: mais de 12 milhões de casos e mais de 300 mil mortos.

Quando o evento foi adiado, o Japão tinha 1.166 pessoas infectadas e 41 óbitos, e o Brasil, 47 mortes e 2.271 casos. Diante deste quadro, outras nações estão proibindo o desembarque de brasileiros em competições, o que afeta o planejamento das equipes, e há uma série de pré-olímpicos sob ameaça.

O Brasil confirmou 197 vagas até agora - muitas pertencem ao País, mas ainda não são nominais para os atletas -, e a meta traçada pelo COB é buscar até mais 100. "Existem entre 35% a 40% de vagas ainda em aberto para a participação em todos os eventos em Tóquio. Temos a expectativa de classificar ainda de 70 a 100 atletas", afirma o diretor de esporte do COB, Jorge Bichara.

Com a proibição de atividades esportivas, adotadas por governadores e prefeitos como medida para conter o avanço de casos da Covid-19, Bichara admite preocupação com a preparação dos atletas e diz que o COB pode reativar a Missão Europa. No ano passado, a entidade levou 238 atletas de 24 modalidades para treinarem no continente, principalmente em Portugal.

De abril a junho, os brasileiros terão eventos classificatórios de natação, saltos ornamentais, wrestling, caratê, tiro com arco e rúgbi. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) marcou a seletiva nacional para os dias 19 a 24 de abril, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

Apesar de o evento em tese ser a única chance de garantir vaga, caso algum nadador seja infectado a partir de 19 de março, poderá ter outra oportunidade em data mais próxima aos Jogos Olímpicos.

Brasileiros encaram vetos para entrar em outros países

No caso de eventos no exterior, atletas brasileiros vivem sob aflição de não serem aceitos pela imigração. Em fevereiro, o time de polo aquático masculino foi impedido, ainda no aeroporto do Galeão, no Rio, de embarcar para disputar o classificatório em Roterdã, na Holanda.

A equipe deixaria o Brasil, no dia 30 de janeiro, com escala em Portugal e um período de treinamento na Alemanha, mas os europeus restringiram voos com origem ou destino ao Brasil.

O COB e a CBDA pediram ajuda ao governo da Holanda, que entregou uma carta de autorização para a seleção. A equipe foi derrotada em seus quatro jogos - Canadá, Grécia, Montenegro e Geórgia- e não tem mais chances de ir aos Jogos.

O aumento de casos faz com que países do continente americano também imponham quarentenas a brasileiros, como o Chile anunciou. A seleção brasileira masculina de basquete foi impedida de entrar na Colômbia. O ciclista Henrique Avancini, grande nome da modalidade MTB, perdeu eventos na Espanha e em Porto Rico.

O Japão também acumula problemas com eventos. A seletiva mundial do nado artístico em Tóquio, que será observada como um evento-teste para os Jogos, estava programada para a primeira semana de março, mas foi adiada para maio. O dueto Laura Miccuci e Luisa Borges, que treina no Parque Aquático Maria Lenk, brigará por uma das sete vagas.

Neste mês, em um pré-olímpico que mudou da Noruega para Montenegro, mas pelo menos aconteceu, a seleção masculina de handebol garantiu sua vaga. "Esta não é uma questão que se limita ao Brasil, é mundial, mas que certamente pode impactar nessa fase final de preparação para os Jogos. Estamos buscando estratégias para neutralizar esses riscos, mas não é fácil", finaliza Bichara.