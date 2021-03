Edição do Brasileirão 2021 terá limite para troca de técnicos

Pela primeira vez na história o Campeonato Brasileiro será disputado com limite para troca de técnicos. A medida foi anunciada na noite desta quarta-feira (24) pela CBF e já será válida para a edição 2021 do torneio.

Cada time só poderá realizar uma demissão ao longo da competição. Já o técnico terá a possibilidade de pedir as contas apenas uma vez e de dirigir no máximo duas equipes diferentes. Se o clube mandar um segundo treinador embora, precisará utilizar alguém que já seja seu funcionário.

A proposta foi apresentada pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, aos 20 clubes da elite do Brasileiro durante congresso técnico e acabou aprovada por uma margem apertada: 11 a 9. A nova regra valerá apenas para a Série A do Nacional, que terá início em 29 de maio. Essa mudança era uma vontade antiga do dirigente da entidade que controla o futebol no país.