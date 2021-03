Sem pressa, direção do Inter freia especulações e vai em busca de zagueiro

O Inter está no mercado em busca de um zagueiro, mas não tem pressa para definir a situação. Enquanto Miguel Ángel Ramírez observa o que tem no grupo, a direção do clube afasta uma série de especulações que surgiram na posição. Vários nomes foram ligados ao clube nos últimos dias, principalmente nas redes sociais. Nenhum deles está nos planos.