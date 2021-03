Japão busca espírito olímpico com o revezamento da tocha

A pandemia do coronavírus, crise iniciada em dezembro de 2019 na China e que levou milhões de pessoas à morte em todo o mundo, assusta e divide a população japonesa quanto à realização dos Jogos Olímpicos. Após o adiamento em um ano, finalmente, o comitê organizador, o governo do Japão e Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiram pela realização das Olimpíadas.

foram proibidas a entrada de público e de voluntários estrangeiros no país Para isso,. Tudo para evitar a disseminação da Covid-19, priorizando a segurança dos atletas e dos espectadores locais.

Nesta quinta-feira (25), o Japão dá um importante passo para resgatar o espírito olímpico e engajar a população para a realização dos Jogos. O revezamento da tocha se inicia no Nordeste do País. O número de participantes teve redução e o programa foi simplificado para impedir um possível contágio do vírus. Os condutores da tocha até poderão correr sem máscara desde que com distanciamento seguro uns dos outros.

Já os espectadores poderão acompanhar o trajeto, mas sem gritos e comemoração. As Olimpíadas serão realizadas entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. Já as Paralimpíadas ocorrem entre 24 de agosto e 5 de setembro.