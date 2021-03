Pandemia afeta 16 campeonatos estaduais no País e muda calendário dos clubes

No Rio Grande do Sul, as partidas estão liberadas, mas devem ser disputadas após as 20h. A pandemia de Covid-19 já afeta mais da metade dos campeonatos estaduais e, consequentemente, a agenda dos clubes brasileiros. Enquanto o País se aproxima da triste marca de 300 mil mortes causadas pela doença, os torneios regionais não têm conseguido ficar imunes à devastação causada pelo vírus. Dos 27 torneios regionais deste início de temporada, pelo menos 16 enfrentam algum tipo de restrição.

O mais novo estadual a entrar nessa lista é o do Rio de Janeiro. Embora a realização do Campeonato Carioca esteja mantida neste momento, a partir de sexta-feira (26) o torneio não terá partidas na capital por causa da pandemia. O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), disse que de 26 de março até 4 de abril, a cidade não poderá receber jogos. "No Rio não pode e no Caio Martins (em Niterói) também não", disse.

Antes do Rio, outros estados já estavam nessa situação de restrição parcial dos jogos. Na prática, a competição pode continuar, desde que seja em outras cidades. Em São Paulo, por exemplo, algumas partidas serão a partir de agora realizadas em Volta Redonda (RJ). Essa foi a opção diante da proibição de realizar jogos no estado de São Paulo. O Paraná vive situação parecida à do Rio. O futebol está vetado em Curitiba, mas liberado no interior.

A longa lista de estados com o calendário do futebol afetado pela pandemia tem ainda oito locais nos quais a realização de partidas está suspensa: Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte e Tocantins. Há ainda outras regiões que decidiram adiar o início das competições para esperar uma possível melhora da situação da pandemia. Cinco locais estão nessa situação: Acre, Amapá, Paraíba, Rondônia e Roraima.

Por outro lado, os demais estados continuam com o calendário do futebol mantido e, até o momento, sem outras restrições. Uma curiosidade envolve Santa Catarina. Por lá, o futebol chegou a ser suspenso por algumas semanas justamente por causa da pandemia, mas a competição foi retomada. As partidas podem ser disputadas tanto no interior como em Florianópolis.