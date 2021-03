Ronaldinho comemora aniversário com festa na companhia de funkeiros

Ronaldinho Gaúcho completou 41 anos, neste domingo (21), e celebrou o aniversário com uma festa em seu haras, em Porto Alegre A informação é do jornal Extra. A celebração contou com a presença de funkeiros, entre eles MC Livinho, Young Mascka e MC Lan Novamente.

Segundo a publicação, os músicos viajaram mais de 20 horas em uma van até o local, onde gravaram um clipe produzido pela gravadora de Ronaldinho. Ainda de acordo com o jornal, a festa começou na noite de sábado e continuou no domingo. A celebração também contou com a presença de algumas mulheres. Young Mascka, MC Lan Novamente e o produtor de MC Livinho, César Augusto, publicaram no Instagram fotos com Ronaldinho.

Folhapress