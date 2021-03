Jogos de Tóquio proíbe presença de torcedores estrangeiros no Japão

Devido a pandemia de coronavírus, torcedores de outros países não poderão assistir presencialmente às Olimpíadas de Tóquio, que acontece entre julho e agosto. A informação foi confirmada no sábado pela presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Seiko Hashimoto. Somente japoneses e estrangeiros residentes no país poderão comprar ingressos para acompanhar as competições nas arenas.

A decisão foi anunciada após reunião entre o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, o presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), o brasileiro Andrew Parsons, a presidente do Comitê Organizador, Seiko Hashimoto, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, e a Ministra Olímpica, Tamayo Marukawa.

"No momento a situação da Covid no Japão e em muitos outros países é muito desafiadora. Há restrições globais. As partes do lado japonês não poderiam garantir a entrada de torcedores do exterior sem afetar a segurança dos Jogos para os participantes e para o povo japonês. O COI e o IPC mostraram respeito e aceitaram esta conclusão ", explicou Seiko.

Após um longo período de debates, a única opção para realizar uma Olimpíada segura, apesar da pandemia, foi o veto do público de outros países. O surgimento de novas variantes do vírus no exterior, entre elas a brasileira, além da melhora tímida dos índices de contaminação no Japão fez o país prorrogar o estado de emergência. Além disso, a falta de apoio da população foi determinante para barrar os estrangeiros no evento.

Mais de 4,5 milhões de ingressos foram vendidos para os residentes no Japão, além de cerca de 600 mil entradas para estrangeiros e 30 mil referente aos Paralímpicos. Os ingressos serão reembolsados, mas ainda não há detalhes sobre esse processo.