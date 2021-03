Na luta por pontos no ranking, Bia Haddad opta por não jogar Billie Jean King Cup

A capitã Roberta Burzagli convocou na quarta-feira (17) as atletas que vão defender a equipe nacional na Billie Jean King Cup, novo nome da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis, contra a Polônia, fora de casa, em abril. Foram chamadas Gabriela Cé, Carolina Meligeni, Laura Pigossi e Luisa Stefani e chamou a atenção a ausência de Beatriz Haddad Maia, melhor tenista de simples do Brasil nos últimos anos.

Nesta quinta-feira, Bia Haddad explicou os motivos para não disputar a competição entre países. Quer buscar pontos em torneios na Europa, especificamente em Portugal, para conseguir subir no ranking da WTA. A brasileira já chegou a ser a número 58 do mundo e desde que retornou ao circuito profissional em agosto do ano passado, após 13 meses de afastamento, já pulou praticamente da posição zero para o 337º lugar.

"Vou jogar três qualifyings na Argentina e acabei optando por não disputar a Billie Jean King Cup. Como estou retornando agora de uma outra pausa, a da cirurgia da mão, acabei deixando de jogar muitos torneios nesse período. Estou praticamente recomeçando mais uma vez. Cada semana é uma oportunidade grande para mim e, além disso, acabou surgindo dois convites na chave principal de um W60 e um W25 em Portugal. O calendário dos torneios menores é bem diferente dos maiores, estamos tendo pouquíssimas oportunidades, então isso vai ser muito importante para esse meu retorno", disse a brasileira.

Bia Haddad está na Argentina, após disputar dois torneios nos Estados Unidos e uma fase de treinamentos em Miami. A brasileira jogará os qualifyings dos W25 de Buenos Aires, com início neste domingo, e depois em Villa Maria e Córdoba.

Depois destas competições, a tenista seguirá para Portugal, onde disputará os W60 e W25 de Oeiras. "Meu foco agora serão estes três torneios na Argentina. São torneios muito duros, as listas estão fechando muito fortes mesmo, mas faz parte. Vou lá fazer o meu melhor", finalizou.