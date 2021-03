Contra o Novo Hamburgo, Inter segue testando o elenco

Nesta quinta-feira (18), o espanhol Miguel Ángel Ramírez teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) O Inter finalmente poderá contar com seu novo treinador no banco de reservas.da CBF e irá estrear na partida deste domingo contra o Novo Hamburgo, às 20h, no estádio do Vale, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Ainda não se sabe que time Ramírez mandará a campo. O Colorado ainda treina nesta sexta-feira (19) e sábado (20), antes do confronto com o Noia. A tendência é de que o treinador faça mais experimentos até encontrar o time ideal. Inclusive, ele já falou que o Gauchão servirá como laboratório para conhecer as caraterísticas do elenco e encontrar o melhor dentro do esquema utilizado por ele.

Desde a partida contra o Ypiranga, Ramírez pode contar com o atacante Paolo Guerrero, que fez o seu primeiro jogo após mais de seis meses em recuperação de uma ruptura no ligamento anterior cruzado do joelho direito.

Nesta quinta-feira (18), o presidente Alessandro Barcelos afirmou que o clube tem a intenção de renovar o contrato com o peruano. E abriu portas até para que Guerrero encerre a sua carreira com a camisa colorada.

"Vamos trabalhar para renovar o contrato e ter o Paolo na nossa equipe. Ele acrescenta muito e encerrar a carreira aqui no Inter não é uma decisão somente nossa. É do atleta. Mas é nosso interesse que ele permaneça aqui. Temos que ver quanto tempo ele pretende estar em campo, mas é um assunto que ainda não estamos tratando", disse o presidente em entrevista à rádio peruana RPP.