Pia Sundhage vai acompanhar jogos da Libertadores Feminina na Argentina

Pensando nas futuras convocações da seleção brasileira, a técnica Pia Sundhage vai acompanhar in loco, na Argentina, os times brasileiros na reta final da Copa Libertadores Feminina. A treinadora será acompanhada pela auxiliar técnica Beatriz Vaz.

Corinthians e Ferroviária estão na disputa das semifinais da competição sul-americana. O primeiro vai enfrentar o América de Cali nesta quarta-feira (17), no estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires, onde estará Pia e sua auxiliar. No mesmo local, elas vão acompanhar o confronto entre Ferroviária e Universidad de Chile. Ambos os duelos são decididos em jogo único.

O Corinthians entra como favorito na disputa tanto pela vaga na final quanto pelo título. Tem quatro vitórias, 100% de aproveitamento e 34 gols marcados. Na fase de grupos, vencera o mesmo América por 3 a 0. Já a Ferroviária corre por fora, tentando confirmar a boa reação no campeonato, após um início hesitante.

Pia e sua auxiliar também vão acompanhar a grande final, marcada para domingo (21). Tanto este jogo quando a disputa do terceiro lugar serão disputados no estádio José Amalfitani, a casa do Vélez Sarsfield, em Buenos Aires.

Caso avancem à final, Corinthians e Ferroviária vão reeditar a decisão da Libertadores de 2019, vencida pela equipe paulistana, que também se deu melhor na final do Estadual de 2020, mas perdeu a do Brasileiro há dois anos.