Goleiro Bruno é anunciado como nova contratação de equipe da 4ª divisão carioca

Aos 36 anos, o goleiro Bruno foi anunciado como novo reforço do Atlético Carioca, de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, para a disputa do Campeonato Carioca da Série C - equivalente à quarta divisão estadual. Ele será apresentado na próxima segunda-feira (22).

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio e sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Em 2017, a Justiça decidiu reduzir a pena em 18 meses. Em 2019, o goleiro conseguiu progressão para o regime semiaberto.

Em nota, o Atlético Carioca explicou seus objetivos para a temporada 2021 e se eximiu de quaisquer responsabilidades por atos do jogador cometidos extracampo, com a intenção de resguardar as imagens do atleta e da equipe.

No futebol, Bruno tem passagens por Atlético-MG, Corinthians e Flamengo. Depois de sua prisão, jogou por Boa, Poços de Caldas e Rio Branco-AC. Outros clubes tentaram sua contratação, mas desistiram após péssima repercussão. Pela equipe acreana, disputou o o Brasileirão da Série D, além da Copa Verde e do Estadual, totalizando 18 jogos e um gol.

O Ministério Público do Acre chegou a solicitar que o goleiro fizesse uso de tornozeleira eletrônica. Quando contratado pelo Rio Branco, o presidente da equipe defendeu o jogador: "Nem Jesus agradou a todos", disse o mandatário.

No último domingo (14), Bruno foi flagrado em uma pelada em São Gonçalo, no campo do Cais do Porto. Foi registrada aglomeração no local, apesar das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.