Organização de Tóquio 2020 pede cuidado para público acompanhar tocha olímpica

revezamento da tocha olímpica, que começará no próximo dia 25 na cidade de Fukushima O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiados em um ano por causa da pandemia da Covid-19, pediram cuidado nesta terça-feira (16) ao público que acompanhará de perto o, ao norte do Japão, e terá 10 mil carregadores durante quatro meses.

Para o início do revezamento, apenas os participantes da cerimônia e um número limitado de convidados serão autorizados a comparecer após serem testados para o coronavírus. A intenção supostamente é evitar aglomerações. Mas a organização afirma que o público poderá apoiar o revezamento ao longo do percurso, com a orientação de evitar aglomerações e usar máscara.

"O objetivo do revezamento da tocha olímpica é aumentar o entusiasmo do povo japonês", disse Toshiro Muto, o CEO do Comitê Organizador. "Precisamos equilibrar as coisas entre trazer entusiasmo e a prevenção à infecção por covid-19", acrescentou.

Nesta terça-feira (16), a imprensa japonesa acompanhou um ensaio do revezamento no trecho de Fukushima percorrido pelo ex-esquiador Sho Endo, que foi acompanhado em um percurso de 500m por cerca de 20 crianças. Ele estará no segundo dos três dias em que a tocha percorrerá a cidade.

O revezamento será iniciado no próximo dia 25 pelas integrantes da seleção japonesa de futebol feminino, que venceu o Mundial de 2011, no Canadá, logo após a tragédia do terremoto seguido de tsunami em Fukushima. Nem todas as campeãs, porém, estarão presentes.

A atacante Nahomi Kawasumi desistiu de participar do revezamento. No ano passado, antes do adiamento dos Jogos, ela abriu mão de correr a perna por medo de se contaminar. Este ano novamente ela decidiu não integrar o evento alegando que a pandemia ainda está em curso e ela vive nos Estados Unidos, onde joga pelo Sky Blue FC.