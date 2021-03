Base tricolor inaugura CT de excelência em Eldorado do Sul

O Grêmio entregou nesta terça-feira (16) um moderno centro de treinamentos para os atletas profissionais e para a categoria de base. O Centro de Formação e Treinamento (CFT) Presidente Hélio Dourado, localizado em Eldorado do Sul, conta com um espaço de aproximadamente 584m2, com academia moderna, fisioterapia, fisiologia, departamento médico, quatro vestiários para os atletas e um vestiário para a comissão técnica.

Na parte central do CFT está localizada a residência esportiva, composta por sala de acolhimento, refeitório, salas de convivência, sala de estudo, auditório, entre outras facilidades. Os dormitórios foram construídos em dois pavimentos com área útil total de 1420 m2, onde são dispostos 10 quartos por andar, podendo abrigar até 120 atletas. Cada dormitório tem 40m2, incluindo banheiro, sacada, bancada para estudos, armários e Smartv. Cada quarto traz na porta a imagem de um jogador com história na base tricolor.

O presidente Romildo Bolzan destaca o legado que o centro estabelece com as novas instalações: "Estamos entregando para a base do Grêmio uma obra extremamente relevante e estratégica. Os jovens estarão em um ambiente extremamente qualificado, onde terão o acompanhamento adequado e diário na sua formação. Esta obra é a mais importante na estratégia de futuro no futebol do clube", garantiu.

O assessor especial da presidência para as categorias de base, Gustavo Schmitz, ressaltou a qualificação e a ampliação do trabalho de formação. "É um sonho antigo, cujo projeto conseguimos aprovar junto ao presidente Romildo e ao Conselho de Administração. Preparamos jovens não somente na questão do esporte em si, mas trabalhamos para formar cidadãos em primeiro lugar. Se conseguirmos que eles se desenvolvam desportivamente, aí o ciclo fica completo", comemora.