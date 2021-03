Após vencer o Esportivo, garotos embarcam para jogar a Libertadores

obtendo uma vitória de 2 a 0 sobre o Esportivo Os jovens estão em alta no Grêmio. No sábado (13), uma equipe formada quase toda por garotos deu conta do recado,, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Neste domingo, praticamente o mesmo elenco embarcou para a viagem até o Equador, onde o Tricolor faz, nesta terça-feira (16), o jogo de volta contra os peruanos do Ayacucho, pela Libertadores da América. O Peru está com restrições para a entrada de brasileiros, o que se une aos problemas de iluminação na sede do Ayacucho para forçar a mudança de sede da partida.

Após a folgada vitória por 6 a 1 sobre os peruanos, na semana passada , o Grêmio deu folga ao grupo principal, que vinha jogando sem pausas desde a retomada do futebol na pandemia, na metade do ano passado. Os atletas se reapresentam na próxima segunda-feira (22), quando retomam os treinamentos. Nem mesmo o treinador Renato Portaluppi vai a Quito, no Equador: o Tricolor será comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes.

A amostragem de sábado, no caso, foi positiva. De modo geral, o Grêmio dominou a partida, propondo as ações e criando oportunidades de gol, em especial no primeiro tempo. O primeiro gol saiu aos 24min da etapa inicial: Vanderson, de boa atuação, cruzou pela direita na cabeça de Thaciano, que não perdoou.

Na volta dos vestiários, o Esportivo procurou reagir, chegando com mais força à frente. Foi quando o jovem goleiro Brenno fez algumas importantes intervenções, ganhando pontos na disputa pela problemática posição. Mesmo sem dominar como antes, a juventude gremista fez o que era preciso para ampliar. Após pênalti sofrido por Léo Pereira, o volante Lucas Araújo cobrou bem e fechou o placar. No final do jogo, o atleta de 21 anos dedicou o gol ao primo, que faleceu no ano passado em decorrência da Covid-19.

A partida na Serra acabou marcando a primeira vez que Renato Portaluppi, formado jogador pelo Esportivo, enfrentou o ex-clube como treinador. Na coletiva pós-jogo, o chefe fez questão de dar moral para a garotada. "Elogiei todos eles no vestiário. Procuramos passar confiança e eles se comportaram bem, estão enchendo os olhos", disse.